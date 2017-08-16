Меньше эмоций: Далай-лама указал Трампу путь к политической стабильности

16 июня верховный наставник тибетского буддизма провел в Риге пресс-конференцию для последователей религии из России и Прибалтики. Во время проповеди он обратил внимание на главную политическую проблему.

Далай-лама считает, что современным политикам не хватает "разумного анализа". Они слишком подвержены своим эмоциям, что приводит к конфликтам. По мнению лидера, эта проблема особенно актуальна для президента США.

Он указал Дональду Трампу путь к политической стабильности в мире. Далай-лама утверждает, правителям необходимо учитывать "взаимозависимость" всех жителей нашей планеты и одновременно отходить от стремления к материальным ценностям.

Далай-лама также добавил, что для достижение мировой гармонии нужно начинать с души каждого личности. Он призывает реформировать образование таким образом, что людей с детского возраста учили справляться с внутренней злостью и другими негативными эмоциями. Его пришли послушать почти 5 тысяч человек, которым интересны позиции буддизма.