"Он любит меня бескорыстно": мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о своём питомце

Градоначальник Москвы Сергей Собянин рассказал, каким образом строятся его взаимоотношения с питомцем Джоуи, который обрёл дом после нахождения в приюте.

Так, во время общения с сотрудниками собственного избирательного штаба мэр отметил, что пёс является, вероятно, единственным, кому безразличны регалии Собянина, и любит своего хозяина абсолютно бескорыстно. Кроме этого, руководитель города выразил благодарность жителям Москвы, которые дают возможность бездомным животным обрести семью, так как в последнее время за долгий период прекратился рост количества поступающих в приюты собак и кошек. Сообщается, что самочувствие Джоуи прекрасное, с первого дня питомец почувствовал себя как дома.

Напомним, Сергей Собянин обзавёлся лающим другом на фестивале «Пасхальный дар», в рамках которого свою деятельность развернул благотворительный проект «Четвероногий друг».