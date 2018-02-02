Разведчик рассказал о тайных испытаниях в "Зоне 51", скрытых Пентагоном

Минобороны США на секретной военной базе тестирует различное вооружение. Так заявил глава Центра гражданской разведки Норио Хаякава.

По информации разведчика, в "Зоне 51" проходят тайные испытания стратегического бомбардировщика В-21. Норио Хаякава рассказал, этот самолет является самым лучшим беспилотным разведывательным аппаратом, которые создавала США. Важность проекта заставила Пентагон перенести испытания в пустыню Невады и скрыть их от глаз непосвященных.

Норио Хаякава утверждает, что В-21 может самостоятельно доставить термоядерный снаряд к условному противнику на дистанции до 12 тысяч километров. При этом управление осуществляется не только пилотом непосредственно из кабины, но и удаленно благодаря бортовой электронике.

"Зона 51" получила славу одного из самых таинственных военных объектов США. Она удалено от путей транспортного сообщения, полеты над территорией объекта строго запрещены. Такой уровень секретности давно породил среди общественности слухи о возможных исследованиях НЛО, которые потерпели крушение в Америке.