Турки заметили в Средиземном море большой десатный корабль России

Судно проекта 1171 "Николай Фильченков" прошло Босфор и направляется в сторону Сирии. Об этом пишет в Twitter турецкий блогер Yörük Işık.

Большой десантный корабль ВМФ России, имеющий кодовое название "Тапир", заметили в средиземном море турки из береговой охраны. По данным источников, военные катера пограничников сопроводили "Николая Фильченкова" через пролив.

Блогер предполагает, что судно направляется к российской базе в Тартусе, куда заходит регулярно. Вполне возможно, что у "Николая Фильченкова" и его экипажа есть очередная боевая задача в Сирии.

Этой весной наблюдатели уже видели этот корабль на пути к берегам России. Они заметили на борту БТР-80 и бронемобили "Тигр". Известно, что "Тапиры" разработаны для доставки десантных групп к береговой линии, включая бронетехнику, а также перемещение крупногабаритных грузов.