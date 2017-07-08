Трапм обвинил Обаму в "потере" Крыма и собрался на встречу с Путиным

15 июня президент США выступил с на телевидении с политическими заявлениями. Его слова передает телеканал Fox.

Журналисты поинтересовались перспективой скорой встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Американский лидер ответил, что процесс организации переговоров уже запущен. Он не предоставил информацию, куда и когда собрался лететь для беседы с российским коллегой. Однако добавил, что встреча может состояться до конца текущего лета.

После этого Дональд Трамп напомнил о своих словах в поддержку России на саммите Группы семи в Канаде, который прошел 8-9 июня. Тогда он выступил за возрождение G8 c присутствием Владимира Путина.

В пятницу президент также обвинил своего предшественника Барака Обаму. По мнению Дональда Трампа, именно этот президент США ответственный за "потерю Крыма". Он предположил, что Бараку Обаме не понравилась политика Владимира Путина. Это несмотря на заранее предоставленную информацию о выборах 2016 года.