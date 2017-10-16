Во Франции у Павленского обнаружили психические отклонения и оставили под арестом

Скандально известного российского художника не выпускают из французской тюрьмы из-за "бредовых навязчивых идей". Об этом пишет "Русская служба BBC", ссылаясь на решение суда.

15 июня Петра Павленского оставили под арестом на неопределенный срок. Поводом для этого стало заключение медицинской экспертизы. Специалисты выявили у подследственного ряд психических отклонений. Кроме упомянутых навязчивых идей, они отметили наличие пограничного расстройства личности, нарциссизм и желание нарушать установленные законом ограничения.

Петр Павленский арестован во Франции за поджог здания национального банка в Париже. Его обвиняют в повреждении имущества с использованием горючих веществ, которое стало опасным для жизни окружающих. Инцидент произошел в октябре 2017 года. Сам задержанный объяснил свою акцию намерением организовать мировую революцию.

Теперь он продолжит ждать суда в парижском следственном изоляторе. Ранее СМИ писали, что Петра Павленского содержат отдельно от других арестантов из-за его национальности, известности и незнания французского.