"Хитрое оружие": СМИ восхитились таинственными контейнерами российского флота

Контейнерный корабли России скрытно перевозят модульное вооружение и могут быстро превратиться в грозные боевые единицы. Об этом пишет американское издание The National Interest.

СМИ восхитилось системой укрытия корабельных орудий, которую применяет российский флот. По данным экспертов, военные маскируются под грузовые судна и прячут ракетные комплексы в неприметных морских контейнерах. Таким является знаменитый комплекс Club-K.

The National Interest называет упомянутую систему "хитрым оружием". Ведь случае опасной ситуации, российские корабли развертывают спрятанные в контейнерах модули, чтобы поражать цели под водой и над ней. ВМФ России обладает множеством подобных разработок, предназначенных для разных типов угроз.

Это и зенитные, и ракетные и противосубмаринные установки. Так через 10-12 лет флот РФ может получить контейнерные "Минотавры", поражающие подлодки. А компактные беспилотные вертолеты БПВ-500 уже тестируются. Последние прекрасно помещаются по две единицы в каждый контейнер.

Особое удобство достигается при перевозке. Авторы издания выяснили, что упомянутые модули можно перевозить даже на легких патрульных судах проекта 22160. И при этом противники издали никак не могут определить, что же находится внутри таинственных контейнеров - смертоносное оружие или торговый груз.