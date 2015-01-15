В Афганистане ликвидировали лидера террористов

СМИ сообщают о том, что 14 июня был убит Мулла Фазлулла – главарь пакистанской группировки «Техрик-е Талибан Пакистан*», являющейся запрещенной в России. Вместе с лидером террористов погибли 4 полевых командира боевиков.

Как сообщает издание Tolo News, ссылаясь на источники, военные силы США нанесли удар по объекту Кунар, который граничит с Пакистаном. Отмечается, что целью являлся высокопоставленный боец.

Председатель афганского министерства заявил, что он подтверждает гибель лидера пакистанской группировки. Его ликвидировали во время совместной операции. По словам политика, операция состоялась в 9 утра по местному времени. Некоторые источники сообщают о том, что удар нанесли при помощи беспилотников.

В 2015 году Пакистан уже сообщал о гибели Муллы Фазлуллы, однако тогда это заявление опровергли местные террористы. В марте 2018 года имя лидера группировки было внесено в американский список разыскиваемых преступников. В Госдепе США за информацию о нем обещали выдать вознаграждение в виде 5 миллионов долларов.