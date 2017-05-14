Жена Порошенко надела провокационную футболку в поддержку Сенцова

Марина Порошенко появилась на публике в одежде, которая выражает её позицию по поводу освобождения украинских заключённых.

Супруга украинского президента надела футболку с изображением Сенцова на одну из встреч с журналистами и представителями украинских СМИ. Публичное мероприятие было посвящено темам и движению, которым занимается жена Порошенко. Журналисты попытались подробнее узнать о внедрении специального образования, которое распространяется не только на здоровых детей, но и на детей с ограниченными возможностями, чтобы образование стало более доступным. Также обсуждались детали медицинской и социальной реформ.

Сенцов, изображённый на провокационной футболке Марины Порошенко, олицетворяет украинских политических заключённых. Таким образом, жена Порошенко выразила поддержку движению за освобождение всех украинских политических заключённых. На футболке, кроме изображения режиссёра, стоит надпись «Prisoner of conscience», то есть «Узник совести». В России его заключили под стражу на 20 лет.

Также в поддержку этого движения вышли люди с плакатами 14 июня в Москве и в Киеве.