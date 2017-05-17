"Реакция трусов": Поклонская пригласила Трампа в Крым после заявления на саммите G7

Недавно президент США назвал полуостров "российским". Депутат Госдумы призывает лично его убедиться в правильности своих слов.

Наталья Поклонская заметила несогласованность между действиями Дональда Трампа и "американских политиков". Дело в том, что представитель Белого Дома не стала комментировать заявление своего руководителя о принадлежности Крыма России. Российский парламентарий считает, что увиливать от "столь очевидных вещей" - это "реакция трусов".

Бывший прокурор Крыма лично пригласила Дональда Трампа посетить полуостров и увидеть, как на самом деле обстоят дела в регионе. Кроме личного опыта, президент получит возможность показать общественности свою самостоятельность и лидерство.

15 июня издание BuzzFeed со ссылкой на своих инсайдеров процитировала слова Дональда Трампа, сделанные на саммите G7 в Канаде. Согласно информации источников, за ужином в Ла Мальбе президент поинтересовался у мировых лидеров, почему они поддерживают Украину в конфликте вокруг Крыма. Он обратил внимание на сильную коррумпированность украинцев и тот факт, что жители полуострова разговаривают на русском языке.