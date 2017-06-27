КПРФ: Для повышения пенсионного возраста необходим общероссийский референдум

Такое мнение выразил лидер коммунистической партии Геннадий Зюганов. По его мнению, данное правительственное решение может ухудшить жизнь населения.

Представитель российской политической партии КПРФ Геннадий Зюганов выступил с заявлением о том, что для повышения пенсионного возраста необходим общероссийский референдум. Слова об этом он произнес сегодня в ходе интервью с журналистами отечественных СМИ-изданий.

Зюганов однозначно ответил, что выступает категорически против реформы по повышению пенсионного возраста. Несмотря на то, что законодательство предусматривает постепенные продвижения по этому вопросу, он уверяет, что население России пострадает от нее.

По мнению лидера КПРФ, этот вопрос касается каждого гражданина, так как повлияет на их жизни и существование. По этой причине Зюганов продолжит настаивать на общероссийском референдуме.