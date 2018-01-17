Песков рассказал, смотрел ли Путин фильм «Дело Собчака»

Как рассказал пресс-секретарь президента России, Путин давал для фильма интервью и оно продлилось дольше, чем планировалось. Песков отметил, что у Путина есть фильм «Дело Собчака», но посмотрел ли он его – сказать сложно.

Дмитрий Песков предполагает, что Путин, скорее всего, еще не посмотрел кинокартину. Такое мнение пресс-секретарь поясняет тем, что президент живет в плотном насыщенном графике, от чего на просмотр фильмов может попросту не оставаться времени. Песков отмечает, что в течении последних трех недель Путин был очень занят работой.

Песков отмечает, что даже если Путин еще не посмотрел фильм «Дело Собчака», то есть надежда на то, что он посмотрит его в скором времени. «Мы надеемся, что он найдет время», - утверждает пресс-секретарь российского президента.

По словам Пескова, Путин говорил с создателями фильма и давал им интервью с ними о Собчаке. Беседа выдалось интересной, из-за чего президент России провел за разговор дольше, чем планировалась изначально.

Фильм «Дело Собчака» демонстрирует историю о жизни и карьере политика Анатолия Собчака, который был первым мэром Петербурга. Документальную кинокартину сняла Вера Кричевская.