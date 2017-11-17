Времена меняются: Песков обсудил слова Путина о пенсионном возрасте, сказанные 13 лет назад

В 2005 году действующий президент России выступил против повышения возраста пенсионеров, а теперь Кабмин стремится его увеличить. Пресс-секретарь Кремля прокомментировал ситуацию и действия главы РФ.

15 июня на пресс-конференции журналисты вспомнили слова Владимира Путина о недопустимости повышения пенсионного возраста, сказанные во время прямой линии. Дмитрий Песков напомнил, что с той поры прошло уже 13 лет, а времена меняются. В России произошли сдвиги на демографическом и экономическом фронтах. Изменилась и международная конъюнктура. Чиновник отметил, что продолжительность жизни в стране увеличилась. Эти факторы и обусловили концепцию реформы.

Глава пресс-службы подчеркнул, что проектом занимается Кабинет министров, а президент на этот процесс не влияет. По словам Дмитрия Пескова, после министерств законопроект проанализируют эксперты и парламентарии. Он посоветовал гражданам дождаться окончательной версии проекта.