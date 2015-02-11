МИД ЛНР объявил условия, когда республика останется в составе Украины

Чтобы сохранить Донбасс, Киеву необходимо поменять свою политику на "180 градусов". Так заявил исполняющий обязанности главы ведомства Владислав Дейнего.

По словам министра ЛНР, республика останется в составе Украины лишь при условии соблюдения Минских договоренностей. Кроме прочего, власти должны организовать федеративное или конфедеративное устройство государства. Чтобы у региона была определенная самостоятельность по решению внутренних вопросов.

Руководитель МИД отметил, что пока Украину интересует больше территория Донбасса, нежели местные жители. Поэтому киевские власти действуют полностью противоположно политике, которую подразумевают Минские соглашения. Владислав Дейнего объявил, что Украине необходимо радикально изменить вектор своих действий по отношению к самопровозглашенным республикам. Лишь в этом случае можно восстановить хорошие дипломатические отношения.