Госдума предложила ввести онлайн-голосование на выборах через ID и отпечатки пальцев

С таким предложением зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к главе ЦИК Элле Памфиловой. По мнению Чернышова, онлайн-голосование на выборах может проходить с использованием технологий сканирования лица и отпечатков пальцев.

Борис Чернышов предлагает провести онлайн-голосование на дополнительных выборах в нижнюю палату российского парламента. Политик хочет, чтобы в таком голосовании применялись технологии Face ID (сканирование лица) и идентификации по отпечатку пальцев.

Чернышов предлагает создать специальное мобильное приложение. Этим, считает он, может заняться портал госуслуг. При помощи такого голосования, заявил Чернышов, можно сэкономить на выборах и исключить погрешность в подсчетах. По словам Чернышева, он и другие парламентарии сейчас работают над таким законопроектом. Идею политик считает успешной, ведь так избиратели смогут голосовать через интернет, что упростит и ускорит процесс.