Посольство России: США должны уничтожить свои запасы "Новичка"

В российском ведомстве считают, что с помощью данного нервно-паралитического газа американские власти хотят устроить очередную провокацию в Сирии.

Посольство России заявило, что США должны уничтожить свои запасы опасного вещества "Новичок". Сообщение представителей дипмиссии было обнародовано на их официальной странице в Twitter. По их мнению, то, что провокации химатак проводят в Сирии буквально по одному спланированному сценарию доказывает их наигранность. Помимо этого, дипломаты напомнили о нескольких разоблачениях громких заявлений со стороны США о применении химоружия в Сирии, которые опровергли сами местные жители.

Напомним, сейчас в Минобороны России переживают о возможной инсценировке подобной атаки в Дейр-эз-Зоре, однако в Госдепартаменте несколько дней назад отвергли такие новости. После этого посольство России решило ответить на это, призвав американских властей уничтожить свои запасы "Новичка", чтобы больше нигде его не использовать.