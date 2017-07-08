В центре Москвы за одиночный пикет задержали ЛГБТ-активиста из Великобритании

Британский активист ЛГБТ-сообщества был задержан у памятника маршалу Жукову в центре столицы. Питера Тэтчелла доставили в полицейский участок, где на него будет составлен административный протокол.

Как сообщают СМИ, Питер Тэтчелл проводил одиночный пикет, протестуя против преследования геев в Чечне. Новость о задержании ЛГБТ-активиста опубликовало издание The Guardian. В посольстве Великобритании уже осведомлены о том, что активист был задержан у стен Кремля. Представители ведомства уже обратились к российским органам власти за разъяснениями. Журналисты иностранного издания высказывают свое возмущение фактом задержания Тэтчелла, так как тот проводил одиночный пикет, а России они законом не запрещены.

По данным журналистов, активиста «вежливо, но твердо» сопроводили до полицейской машины, а затем отвезли его в участок. Тэтчелл благодарен полисменам за вежливость и утверждает, что действовал ради интересов россиян.

Полицейский на английском языке объяснил активисту о необходимости прервать одиночный пикет и отправиться вместе с ними в участок. Как заявили пользователи, при задержании полисмен назвал не ту статью, указав причиной составления протокола и поездки в отделение статью 200.2. В этой статье, утверждают пользователи, речь идет не о пикетах, а о преступлениях, связанных с контрабандой спиртных и табачных изделий.