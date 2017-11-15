Европарламент утвердил резолюцию с требованием освободить Сенцова и еще 70 заключенных в России украинцев

Резолюция была принята 14 июня, в ней страны ЕС призываются к сохранению твердости в исполнении и продлении санкций против России. За принятие данного документа проголосовали 485 депутатов, против – 76.

Еще 66 депутатов воздержались и не стали голосовать за или против резолюции. В документе указано, что 14 июня, в день начала чемпионата мира ФИФА, Европарламент выступает с требованиями к России. Члены парламента требуют, чтобы Москва соблюдала свои внутренние и международные обязательства, касающиеся соблюдения прав человека.

В тексте резолюции отмечается важность сохранения права человека на свободу слова и свободу собрания. В резолюции указано, что парламент Евросоюза требуют от России освободить Сенцова и еще порядка 70 украинцев, находящихся в российских тюрьмах. Помимо этого, в документе указывается на нарушения международных законов, которые Россия допустила при милитаризации Крыма и в других действиях.