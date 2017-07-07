Путин: встреча лидеров США и КНДР отсрочила войну на Корейском полуострове

14 июня президент России встретил в Москве главу президиума Верховного народного собрания Северной Кореи Ким Ён Нама. Гость передал Владимиру Путину "личное послание" от Ким Чен Ына.

Ким Ён Нам побеседовал с российским правителем и передал ему "искренний привет" от коллеги из КНДР. Вместе с устной признательностью, Ким Чен Ын передал в Россию письмо, которое Владимир Путин получил лично в руки.

Во время встречи глава РФ высоко оценил достижения саммита лидеров США и КНДР. По мнению Владимира Путина, личная беседа Ким Чен Ына и Дональда Трампа отсрочила масштабную войну на Корейском полуострове. Он напомнил, что накалившийся конфликт между странами вызывал тревогу у всего мира. Саммит же предоставил весомые перспективы для нормализации взаимоотношений путем дипломатических переговоров. Напомним, он состоялся 12 июня в Сингапуре.