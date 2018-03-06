"Газпром" добился остановки решения Стокгольмского арбитража по конфликту с "Нафтогазом"

В Швеции апелляционный суд округа Свеа 13 июня поддержал просьбу российской компании и "заморозил" её обязательства по транзиту топлива через Украину. Так в четверг объявила пресс-служба "Газпрома".

Неделю назад представители холдинга подали в упомянутую инстанцию ходатайство о временной остановке реализации решения, которое Стокгольмский арбитраж вынес в конце февраля. Юристы указали в документе на попытку "Нафтогаза" заставить "Газпром" принудительно выполнять обязательства до вступления вердикта в силу.

В Швеции рассмотрели дело по конфликту с "Нафтогазом" и нашли достаточный повод для приостановки вердикта Стокгольмского арбитража. Таким образом "Газпром" добился преимущества. Теперь украинский оппонент не добьется ареста заграничных активов российского холдинга. Успешная апелляция позволит оспорить действия швейцарских и голландских судебных приставов. В пресс-службе добавили, что компания намерена и дальше отстаивать свои права на международном рынке.