Минтранс "постарается" найти работу для 400 человек, уволенных из-за Крымского моста

Правительство Крыма намерено трудоустроить всех сотрудников "Морской дирекции" оператора паромной переправы на Керченском проливе. Об их судьбе рассказал министр транспорта Юрий Овсянников.

Ранее республиканский Совет министров решил ликвидировать компанию. Её услуги потеряли актуальность из-за появления Крымского моста. Чиновники утверждали, что "Морская дирекция" будет расформирована ещё до 1 июня.

Юрий Овсянников заявил - оператор будет ликвидирован после запуска грузового движения через мост. Именно тогда "Морская дирекция" станет не нужна. Её полномочия примет на себя организация Крымские морские порты.

По словам министра на первом этапе процесса свои рабочие места потеряют около 400 человек. Минтрас "постарается" найти работу для всех уволенных. В настоящее время этот вопрос уже решается: политики обсуждают его с мэрией Керчи и городскими предприятиями.

Юрий Овсяников напоследок добавил о перебазировке самих паромов, используемых для переправы. Он подчеркнул, что Крымский мост сильно ударит по доходам частных перевозчиков. Однако их услуги станут попросту не нужны из-за более удобного транспортного пути.