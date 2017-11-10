Медведев: Пенсионный возраст начнут повышать с 2019 года

Для женщин выход на пенсию станет возможен с 63 лет, а для мужчин - с 65. Пока законодательство не вступило в силу, женщины и мужчины выходят на пенсию в России с 55 и 60 лет соответственно.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев рассказал, когда начнут повышать пенсионный возраст. Исходя из информации, которую предоставляет источник в отечественных СМИ, меры по этому вопросу станут предпринимать уже со следующего 2019 года. Пока что будут вестись подготовки и уточняться некоторые моменты.

По мнению премьер-министра, все понимают, что эти изменения просто необходимы для государства. Он уточнил, что другие правила будут действовать для тех граждан, кто работает в особых климатических условиях, например в очень холодных зонах. Там женщины будут выходить на пенсию в 58 лет, а мужчины - в 60. Меры окончательно введут в действие до 2034 года, достигать этого будут пошагово.

Стоит отметить, что по данным опроса от холдинга "Ромир", около 90 процентов россиян выступили против повышения пенсионного возраста.