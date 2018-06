"Зафигачили евроремонт": Навальный описал перемены спецприемника под ЧМ-2018

Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе. Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное! Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды. Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.

A post shared by Алексей Навальный (@navalny) on Jun 14, 2018 at 12:35am PDT