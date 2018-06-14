"Зафигачили евроремонт": Навальный описал перемены спецприемника под ЧМ-2018
Оппозиционный политик и блогер вышел на свободу после 30 суток административного ареста. На своей странице в Instagram он описал, как власти Москвы намерены содержать буйных гостей футбольного турнира.
Алексей Навальный сразу заявил, что во всех камерах 2-го спецприемника "зафигачили евроремонт". Кроме прочего, рабочие покрасили решетки и установили настоящие унитазы на место традиционных "дыр". Футбольную тематику поддержали: во дворе для прогулок теперь стоят ворота и вдоволь мячей.
Перемены коснулись и рациона арестантов. Курсанты полицейской школы приняли на себя обязанности оффициантов и раздают заключенным самое настоящее меню. Под ЧМ-2018 питание в спецприемнике организовали, как в самолетах: по две позиции на каждый тип блюда. Доступны закуски, супы, основные блюда и десерт. В качестве мясного можно потребовать заменить свинину на баранину. На десерт выдают тирамису, а поят импортным безалкогольным пивом.
О досуге тоже позаботились. При входе гражданам вручают сборник законов и настольную игру с символикой ЧМ-2018 - нарды или домино. Чтобы фанаты футбола совсем хорошо себя чувствовали, прямо в камерах имеются ЖК-телевизоры с внушительной диагональю.
По мнению Алексея Навального, всё это сделано для блага зарубежных посетителей ЧМ-2018. Однако персонал спецприемника не знает английского. Чтобы обеспечить взаимопонимание, правоохранители приняли на работу стажерок из "Иняза им. Мориса Терезы". Студентки ходят в специальной форме и пока скучают без иностранцев. Блогер прогнозирует, что сразу после чемпионата вся благодать спецприемника "обратится в тыкву".
Всем привет. Я снова с вами после 30-суточной командировки. Ужасно рад быть на свободе. Не буду хвастаться сколько книг я прочитал - много, расскажу лучше как подготовили спецприёмник к ЧМ по футболу. Это ужасно интересно. Видимо власти не исключают, что придётся арестовывать за дебош пьяных английских фанатов и не хотят ударить в грязь лицом. Во всех камерах зафигачили евроремонт. Решётки покрасили. Вместо дыр в полу (уж извините за такие подробности) поставили унитазы. В прогулочном дворе поставили ворота и раздали настоящие футбольные мячи. Кормить стали лучше, чем в ресторане. И даже официант есть - курсант из школы милиции ходит и раздает меню. Типа, как в самолёте, можно выбрать один из двух вариантов. Вот так выглядел вчерашний обед, яспециально записал: Закуска: картофельный салат или пирожок с капустой. Суп: харчо или борш с пампушкой. Основное блюдо: плов или шашлык. Причём можно шашлых из свинины, но для тех, кто кошер/халяль есть вариант из баранины. Десерт: тирамису (!) или пирожок с вишней. Напиток: вода, клюквенный морс или безалкогольное пиво. Импортное! Так как сотрудники спецприемника английского не знают, набрали стажёрок - студентки из Иняза им. Мориса Терезы. Они ходят в специальной форме, нечто среднее между полицейским и стюардессой. Пока иностранцев нет, студенткам скучно, они громко жалуются и требуют массовых арестов, чтобы завести знакомства. Самая чума. В камеры установили здоровенные ЖК-экраны, чтобы арестанты могли смотреть матчи чемпионата. Каждому, кто выходит дают подарок: книжечку с законами и домино (или нарды) с символикой чемпионата. Я выбрал нарды. Предвосхищая ваши комментарии на тему "хочу под арест", хочу заметить, что количество мест ограничено и если у вас в планах есть нарушение общественного порядка, то торопитесь. После Чемпионата Мира золотая карета превратится в тыкву.