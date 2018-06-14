"Зафигачили евроремонт": Навальный описал перемены спецприемника под ЧМ-2018

Оппозиционный политик и блогер вышел на свободу после 30 суток административного ареста. На своей странице в Instagram он описал, как власти Москвы намерены содержать буйных гостей футбольного турнира.

Алексей Навальный сразу заявил, что во всех камерах 2-го спецприемника "зафигачили евроремонт". Кроме прочего, рабочие покрасили решетки и установили настоящие унитазы на место традиционных "дыр". Футбольную тематику поддержали: во дворе для прогулок теперь стоят ворота и вдоволь мячей.

Перемены коснулись и рациона арестантов. Курсанты полицейской школы приняли на себя обязанности оффициантов и раздают заключенным самое настоящее меню. Под ЧМ-2018 питание в спецприемнике организовали, как в самолетах: по две позиции на каждый тип блюда. Доступны закуски, супы, основные блюда и десерт. В качестве мясного можно потребовать заменить свинину на баранину. На десерт выдают тирамису, а поят импортным безалкогольным пивом.

О досуге тоже позаботились. При входе гражданам вручают сборник законов и настольную игру с символикой ЧМ-2018 - нарды или домино. Чтобы фанаты футбола совсем хорошо себя чувствовали, прямо в камерах имеются ЖК-телевизоры с внушительной диагональю.

По мнению Алексея Навального, всё это сделано для блага зарубежных посетителей ЧМ-2018. Однако персонал спецприемника не знает английского. Чтобы обеспечить взаимопонимание, правоохранители приняли на работу стажерок из "Иняза им. Мориса Терезы". Студентки ходят в специальной форме и пока скучают без иностранцев. Блогер прогнозирует, что сразу после чемпионата вся благодать спецприемника "обратится в тыкву".



