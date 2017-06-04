"Объединяли тесные дружеские отношения": Путин сожалеет о смерти Говорухина

Президент РФ выразился по поводу внезапной кончины сценариста, актера и политического деятеля Станислава Говорухина, отметив его гениальность и активность.

Российский президент Владимир Путин сожалеет о смерти Станислава Говорухина. Свои соболезнования он не смог выразить лично, однако передал через своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Лидер России признался, что с умершим депутатом его "объединяли очень тесные дружеские отношения".

Песков также передал его слова о том, что он был неравнодушным гражданином Российской Федерации - знал, какого будущего для нее желает и предпринимал активные действия, чтобы воплотить свои задумки в жизнь. Помимо ответственного участия в политической жизни страны, Путин отметил также его профессионализм в сфере культуры. Он назвал Говорухина гениальным режиссером.