Обжалование: Роскомнадзор считает возможным изменить архитектуру Telegram

14 июня в Мосгорсуде начали рассматривать апелляцию по делу о блокировке мессенджера Павла Дурова. Адвокат ведомства Мария Смелянская высказалась по поводу невозможности дать ФСБ ключи для дешифровки сообщений.

В апреле Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора о немедленной блокировке Telegram. Основание для этого стала невозможность отследить террористов, которые обмениваются информацией при помощи мессенджера. Ответчики на заседание не пришли. Юристы Telegram отметили, что между подачей заявления и судебным рассмотрением прошло меньше двух недель. Поэтому ответчики не успели подготовиться. Сразу после суда они подали аппеляционную жалобу.

Выступая на обжаловании решения, Мария Смелянская отрицает неспособность разработчиков изменить архитектуру мессенджера, чтобы получить возможность выполнять российское законодательства. По данным Роскомнадзора, технически вполне возможно сделать ключи шифрования доступными для представителей власти. Адвокат отметила, что представители Telegram ведут судебную тяжбу уже более года. За это время они не попытались пойти правоохранителям навстречу и внести в мессенджер какие-то изменения.

Мосгорсуд выслушал позиции сторон. В итоге он оставил решение Таганского суда без изменений.