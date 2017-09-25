"Технические риски": США призывает Турцию отказаться от покупки российских С-400

Американское министерство обороны видит политическую угрозу в размещении ЗРК "Триумф". 14 июня об этом написало издание Defense News.

Против покупки российских С-400 выступает Томас Гоффус, заместитель помощника главы Минобороны США по вопросам Европы и НАТО. По его словам, покупка Турцией этих зенитно-ракетных комплексов спровоцирует "технические риски" для взаимоотношений между странами на военной арене.

Томас Гоффус призывает турецкое правительство отказаться от покупки С-400. В то же время, он подчеркивает уважение США к суверенному праву Турции на собственную оборону. Пока американские чиновники оценивают уровень "рисков" от поставок упомянутого вооружения.

Напомним, Турция подписала с Россией договор о поставках "Триумфов" ещё в 2017 году. Анкара согласилась купить ЗРК на рекордную сумму за всю историю взаимодействия с РФ. Первые партии С-400 начнут прибывать в Турцию с марта 2020 года.