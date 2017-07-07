Белый дом: Встреча Путина и Трампа может состояться в Австрии

Ричард Хукер, занимающий должность старшего директора по Европе и России в Совете национальной безопасности при администрации президента США, назвал страну, где может состояться его встреча с лидером России.

В Белом доме прокомментировали новость о возможной встрече президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Российской Федерации Владимира Путина. Ответ дал Ричард Хукер. Он утверждает, что не только российская сторона изучает тему о том, как и когда можно устроить саммит. По его словам, глава внешнеполитического ведомства США также рассматривает вариант с Австрией.

Встреча может состояться именно там, так как за это также выступает канцлер Австрии Себастьян Курц. Эту тему уже обсуждал с ним Владимир Путин. Об этом пишет еженедельное издание The Wall Street Journal. Ссылаясь на свои источники, оно указывает, что вариант встречи на площадке в Вене обсуждался между ними во время рабочей поездки президента России в Австрию.