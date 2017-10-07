Украинские депутаты уличили Порошенко в попытке обмануть МВФ

По мнению политиков из партий «Народный фронт» и «Самопомощь», закон о борьбе с коррупцией представляет собой «имитацию» борьбы со взяточничеством. Попытку обмануть МВФ депутаты нашли в одной из статей закона.

Как заявил украинский нардеп Егор Соболев, Порошенко «и Ко» сфальсифицировали одну статью в утвержденном ими законе об Антикоррупционном суде. В этой статье идет речь о том, что все делопроизводства Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры, которые перейдут в нынешние суды до образования Антикоррупционного суда, будут обжаловаться в обычных апелляционных судах. По мнению депутата, такая статья предоставляет «друзьям» Порошенко возможность «порешать» проблемы с нынешними судьями.

Егор Соболев отмечает, что парламент «за такое» не голосовал. Депутат намерен искать решение для борьбы с «обманом». По словам Соболева, данный случай фальсификации демонстрирует, как сильно «топ-коррупционеры» боятся Антикоррупционного суда.

Свое недовольство законом депутат разместил на своей странице в Facebook. Представители партий выражают свое недовольство и утверждают, что им удалось уличить Порошенко в попытке обмана МВФ. Якобы, закон, принятый не так давно, лишь «имитирует» борьбу с коррупцией.