Трамп пояснил, почему России не хватает в G7‍

По мнению лидера США, былой формат G8, который предполагает присутствие президента РФ, является более продуктивным и содержательным.

Президент США Дональд Трамп пояснил для СМИ, почему России не хватает в G7‍. Его слова передает агентство Fox News. Американский лидер пояснил, что он не вступается за РФ, однако действует в интересах своего государства.

По мнению Трампа, нет смысла разговаривать о России на переговорах так долго, если она на них не присутствует. Тем не менее, в прошлый раз, когда встреча лидеров стран состоялась в Канаде, внимание к теме о ней было приковано примерно на 25 процентов от всего времени.

Также президент США отметил, что встреча приносила бы больше полезных плодов, если бы Владимир Путин сидел рядом с ним за одним столом, то он бы мог лично к нему обратиться и попросить о некоторых вещах, которые не так просто обсуждать через телефонную связь.