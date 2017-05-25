Савченко попросила Путина освободить 66 заключенных в России украинцев

Свою просьбу о помиловании украинцев депутат Верховной Рады Надежда Савченко разместила в открытом письме, адресованном Путину. По словам женщины-политика, освобождение украинцев поспособствует мирному отношению жителей России и Украины.

Надежда Савченко решила обратиться к Путину посредством открытого письма. В нем она рассказала об украинцах, находящихся в тюрьмах России. Савченко просит, чтобы российский президент этих заключенных помиловал.

К письму она прикрепила список из 66 украинцев, которые находятся в тюрьмах России. По словам Савченко, если Путин примет ее предложение и помилует этих людей, то отношения между жителями России и Украины будут налажены. В своем письме депутат отмечает еще и о том, что она убеждена в мирных отношениях украинцев и россиян.

Савченко просит освободить украинцев из тюрем и следственных изоляторов, отмечая, что это можно сделать при помощи «любого правового способа». Судьбу своих соотечественников она называет «исключительной ситуацией», которая вынудила ее оформить к Путину открытое письмо, чтобы обратиться к нему лично.

Свое обращение Савченко разместила на официальном бланке нардепа. Как на такое предложение отреагирует сам Путин и будет ли принято предложение Савченко – пока не сообщается. В Кремле еще не дали комментария на данное письмо.