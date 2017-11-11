Кандидатура Дональда Трампа выдвинута на Нобелевскую премию

В Норвегии выдвинули Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Речь идет о заслугах Трампа на саммите США-КНДР.

С этим заявлением выступили двое представителей партии прогресса в Норвегии. Они отметили, что американский президент сделал шаг к разрешению проблем стран мира с КНДР. К слову, огромное уважение Трамп вызвал тем, что во время беседы с Ким Чен Ыном он смог добиться соглашения на то, что произойдет явное сокращение ядерного оружия в КНДР. Стоит отметить, что сейчас эта тема одна из важнейших для всех стран планеты. Также саммит Ким Чен Ына и Трампа называют первыми результатами по достижению в КНДР мира.

Напомним, что саммит прошел 12 июня. Тогда Трамп поделился с журналистами, что все прошло намного лучше, чем можно было бы ожидать. Сам Ким Чен Ын назвал эту встречу "прелюдией мира". Глава КНДР также сказал, что надеется в будущем еще больше укрепить отношения КНДР и США. Стоит отметить, что ранее в своих интервью Дональд Трамп всегда говорил о том, что не считает себя достойным кандидатом на получение Нобелевской премии.