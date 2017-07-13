Учительницу восстановят в школе после скандала с купальником

Преподавателя истории устроят на работу в то же учебное заведение, где она работала прежде. Так 13 июня объявил глава пресс-службы омского Минобразования Илья Крилич.

Викторию Попову заставили уволиться из школы в Омске по собственному желанию. Поводом для этого стали фотографии учительницы в купальнике, которые появились в социальных сетях и спровоцировали скандал. В городской мэрии объяснили, что распространение подобных снимков нарушает этический кодекс школьных учителей.

В министерстве выяснили, что Виктория Попова проводила свободное время в модельной школе. Среди прочего, её учили позировать в купальнике. Позднее сотрудники учреждения самовольно опубликовали снимки в Сети, чтобы сделать себе рекламу. Омичка своего согласия не давала. Теперь Викторию Попову восстановят на работу в прежней школе.

Стоит отметить, что многие россияне не нашли в фотографиях ничего крамольного. Более того, более сотни педагогов России выступили за свободный досуг и устроили целый флэшмоб, выкладывая собственные фото в купальниках. В итоге министерство обратило внимание на ситуацию и вмешалось.

Илья Крилич подчеркнул важность бороться за право учителей на отдых и личную жизнь. Он надеется, что проведенная интернет-акция поможет достичь большей свободы для педагогов.