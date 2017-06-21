Комитет Госдумы рекомендует отказаться от гендерного равенства

В комитете Госдумы рекомендуют отклонить законопроекты, подразумевающие гендерное равенство. Эти законы были приняты еще 15 лет назад.

Законопроекты о равенстве мужчин и женщин приняли в 2003 году. Теперь 13 июня 15 лет спустя комитет госдумы, который работает в сфере семьи, женщин и детей предложил депутатам отказаться от ранее принятых законов. Напомним, что они содержали в себе гарантии равенства в обществе мужчин и женщин, а также абсолютно одинаковых возможностей в карьере, учебе и самореализации.

Законы о гендерном равенстве всегда были гарантией того, что женщина в обществе также свободна, как и мужчина. Например, по закону РФ с 2003 года работодатели не имели права не брать на работу женщину, если причина состоит в том, что она беременна или у нее есть дети. Также отметим, что работать в ночное время женщина могла только тогда, когда написала лично заявление о соглашении на такой труд. Имелись и особенности в трудовом кодексе: если у женщины есть ребенок возрастом до 14 лет, то она имеет право взять неоплачиваемый отпуск до 14 календарных дней в год. Стоит отметить, что у мужчин этот закон действует только в том случае, если речь идет об отце-одиночке.