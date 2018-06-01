СМИ заподозрили Ким Чен Ына в "обувной хитрости" на встрече с Трампом в Сингапуре

Таким образом Ким Чен Ын придумал, как сократить разницу в росте с Трампом. СМИ отмечают, что лидер КНДР специально для этого надел обувь на каблуке и скрытой платформой.

Буквально недавно в Сингапуре прошла историческая встреча лидеров двух враждующих стран главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Встреча прошла плодотворно, оба лидера остались довольны, а СМИ до сих пор продолжают обсуждать все детали саммита США-КНДР.

Так, многие внимательные "акулы пера" заметили то, что разница в росте северокорейского лидера и американского президента существенно сократилась. Так, если раньше Трамп был выше Ким Чен Ына на 20 сантиметров, то на саммите эта разница составляла не более 10 сантиметров.

Южнокорейские СМИ отметили, что Ким Чен Ын хотел прибегнуть к своеобразной "обманке" и надел обувь на высоком каблуке и со скрытой платформой. Благодаря такой небольшой хитрости, на всех совместных фотографиях мировые лидеры были практически одного роста.

Примечательно, что во время встречи с президентом Южной Кореи, Ким Чен Ын не стал пользоваться подобными "фишками", ведь Мун Чжэ Ин выше его всего на пару сантиметров.