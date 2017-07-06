Старая гвардия: Путин переназначил политиков в свою администрацию

13 июня президент России подписал указ о новом составе должностных лиц в Кремле. Как следует из объявления на официальном сайте ведомства, основа осталась неизменной.

Согласно решению Владимира Путина, его администрацию составит "старая гвардия". Глава РФ "переназначил" руководителей госструктуры. Так её снова возглавит Антон Вайно, который занимает пост с 2016 года. Сергей Кириенко и Алексей Громов сохраняют за собой кресла первых заместителей главы Администрации президента.

Что касается обязанностей пресс-секретаря - их продолжит исполнять Дмитрий Песков. Как и прежде, чиновник будет трудиться на посту заместителя Антона Вайно. Эту же должность в "новом" Кремле за собой сохранили Владимир Островенко и Магомедсалам Магомедов.