Президенты, председатели и принцы: Песков назвал гостей ЧМ-2018

К началу футбольного турнира 14 июня в Россию приглашены многие главы зарубежных стран, включая США. Об этом пресс-секретарь Кремля рассказал СМИ в среду.

Как утверждает Дмитрий Песков, гостями ЧМ-2018 станут президенты Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ливана, Молдовы, Панамы, Парагвая, Саудовской Аравии, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, КНДР и Южной Осетии. Кроме того, на торжественную церемонию в Москву должен прибыть наследный принц Саудовской Аравии и председатель президиума КНДР.

Президент Владимир Путин намерен встречать политиков в сопровождении главы FIFA Джанни Инфантино. Список приглашенных гостей не явлется окончательным и продолжает меняться. Некоторые высокопоставленные чиновники могут прибыть в Россию в разгар чемпионата, чтобы поддержать свою команду.

Помимо вышеперечисленных, российские политики готовы принять на высшем уровне и руководителя США Дональда Трампа. Пресс-секретарь отметил, что американцу для визита победа родной страны не обязательна.