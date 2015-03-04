МИД: Россия следит за действиями НАТО на востоке

Российские политики учитывают планы Североатлантического альянса по расширению присутствия в восточных регионах. Так 13 июня заявил замглавы министерства иностранных дел Александр Грушко.

Чиновник из МИД отметил, что Россия тщательно следит за НАТО. Эксперты анализируют действия вооруженной организации на востоке и составляют свои оценки. Александр Грушко уверен, что в НАТО наверняка знают о таком наблюдении со стороны РФ.

Дипломат подчеркнул "ухудшение военной безопасности в Европе". По его словам, российское правительство использует весь военно-технический потенциал для обеспечения обороноспособности державы. Это должно гарантировать полную безопасность граждан.