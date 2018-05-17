Новый рекорд: Упрдор заявили о росте трафика на Крымском мосту

Всё больше автомобилистов пользуются переправой через Керченский пролив. Такую информацию 13 июня обнародовала пресс-служба Упрдор "Тамань".

10 июня Крымский мост отметил новый рекорд - количество суточного трафика составило более 25 тысяч в обе стороны и превысило предыдущую отметку в 23 тысячи, установленную 20 мая. Итого за последние три дня в сторону Крыма по мосту проехали 38,4 тысячи автомобилей, а обратно - 33,3 тысячи. Это свидетельствует о росте интереса к региону. Вероятно, 5 тысяч всё ещё отдыхают.

Как заявили в управляющей компании, всего за 12 дней лета Крымский мост преодолели свыше 186 тысяч машин. Из них около 103 тысяч перебрались в Керчь, а 83 - к Тамани.

Тем временем очевидцы рассказали СМИ о первой смертельной аварии на переправе. По предварительным данным, 11 июня Peugeot 307 столкнулся с барьером на 136 километре трассы Керчь-Новороссийск. Источники отмечают: водитель уснул за рулем при съезде с Крымского к Новороссийску.