"Не соблазняй хакеров": Контрразведка США просит американцев не брать с собой гаджеты на ЧМ-2018

Это рекомендуется сделать для того, чтобы не провоцировать российские контрразведку и хакеров. Данные, которые хранятся на телефоне американцев, запросто могут оказаться в руках российского правительства, предупредил Эванин.

В преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 года, который будет проходить в России, спецслужбы различных стран предупреждают своих болельщиков о том, с какими неприятностями они могут столкнуться, если окажутся в РФ. Так, рекомендуется опасаться русских женщин, не в коем случае не распивать спиртные напитки с русскими мужчинами, а также правильно употреблять алкоголь, если все-таки придется это делать в компании российских фанатов.

С предупреждением решил выступить и директор Национального контрразведывательного центра США Уильям Эванин. Он заявил о том, что американцам крайне не рекомендуется брать свои мобильные телефоны в Россию для того, чтобы не "соблазнять" российские спецслужбы и хакеров. Эванин уверяет, что правительство РФ в любом случае захочет завладеть той информацией, которая хранится в гаджетах американцев, кроме того, этим могут воспользоваться хакеры и в дальнейшем шантажировать.

Директор контрразведки отметил, что при поездке на ЧМ-2018 лучше всего захватить свое второе устройство только для того, чтобы совершать звонки на местности, а от основного гаджета придется на время чемпионата отказаться.