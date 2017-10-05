Кадыров весело ответил Слепакову на песню о сборной России по футболу

Глава Чечни оценил юмористический посыл комика и прокомментировал ряд сюжетных моментов. Свою критику он оставил на 13 июня на странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, 11 июня Семен Слепаков выложил на свой Youtube-канал очередную сатирическую песню, посвященную сборной России по футболу. В ней юморист возвел Рамзана Кадырова в должность главного тренера, аргументировав это твердым характером политика. После этого некоторые чеченские чиновники призвали автора извиниться.

Сам Рамзан Кадыров ответил на композицию весьма весело. Он подчеркнул, что жители Чечни не страдают дефицитом юмора - это явление от географии не зависит. Семен Слепаков ведь тоже с Кавказа. Потому глава Чечни "искренне посмеялся" над песней. Рамзан Кадыров лишь поправил, что его слово по твердости сравнимо с камнем, а не сыром.

Политик обратил внимание на ещё один неприятный момент - проигрыш сборной ОАЭ даже под его руководством. "Это непорядок," - заявил Кадыров и пригласил Слепакова в Грозный для написания новой, более оптимистической песни. По его словам, пока российские юмористы и политики "тренируют юмор", футболисты развивают свою волю к победе. В заключение Рамзан Кадыров пожелал команде победить на ЧМ-2018. Сам он такую возможность верит.