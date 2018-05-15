На экраны вышел фильм "Дело Собчака"

12 июня в прокат вышел документальный фильм "Дело Собчака", которых Ксения Собчак подготовила для того, чтобы разобраться в политической жизни своего отца.

Сама Ксения Собчак заявила, что лента поможет понять всех нас, кого можно отнести к современному обществу. В документальном фильме собраны интервью, которые Ксения брала и у оппонентов своего отца, и у его верных соратников. Среди них были Дмитрий Медведев, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Владимир Путин и многие другие. Идея заключалась в том, чтобы осознать, что же на самом деле случилось с Анатолием, двадцать лет назад. Фильм уже был показан в Сочи на фестивале "Кинотавр". В социальных сетях лента получила смешанные отзывы.

Напомним, что недавно Ксения Собчак рассказала об истинной цели фильма "Дело Собчака". По ее словам, она решила рассказать всем правду о политической жизни своего отца. По ее мнению, у многих россиян образовалась путаница в голове, а фильм поможет разложить все по полочкам. Ксения призналась, что суть ленты не только показать политику ее отца, а и поведать о его призвании, которое сейчас продолжает она сама. Мать Ксении отметила, что умному зрителю будет понятен двойной смысл этой картины.