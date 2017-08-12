Fox: Трамп ожидает, что Ким Чен Ын начнет немедленно действовать по денуклеаризации

Президент США дал интервью для одного из зарубежных телекомпаний, в ходе которого поделился своими ожиданиями относительно поведения Пхеньяна после проведенного накануне саммита в Сингапуре.

Американское агентство Fox News передает новости о том, какие надежды выразил президент США Дональд Трамп после переговоров на высшем уровне, которые он провел совместно с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Как сообщается, глава Белого дома ожидает, что Ким Чен Ын начнет немедленно действовать согласно обсужденному плану по денуклеаризации.

В ходе своего обращения к корреспонденту агентства Трамп подчеркнул, что верит в это. В этой ситуации мыслями он опирается на то, насколько сильно КНДР уже изменили свою политику. Ссылаясь на рузрушение военных полигонов на территории Северной Кореи, президент США выразил надужду, что Ким Чен Ын продолжит действия по разоружению практически сразу по прибытию на родину.