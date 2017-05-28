"Неправильно": Жириновский предложил перенести День России на 21 сентября

Депутат Госдумы отметил, что именно в этот день много лет назад произошло российской государственности. Кроме того, нынешнюю дату празднования Жириновский считает неправильной.

Во время беседы с журналистами депутат Госдумы Владимир Жириновский рассказал о своем отношении к празднованию Дня России. По его словам, он уже давно выступает за то, чтобы праздник перенесли с 12 июня на 21 сентября, ведь много лет назад именно в этот день князья Новгород и Псков заявили о своем намерении создать русское государство.4

Так как с этой датой связано зарождение российской государственности, то и день России должен быть назначен на 21 сентября, а нынешняя дата не является правильной. Владимир Вольфович ненадолго "заглянул в будущее" и отметил, что видит вместо красных звезд на башнях Кремля двухглавых орлов, а само здание правительства и вовсе станет белокаменным.

Жириновский в беседе с журналистами также в очередной раз поднял вопрос о захоронении Владимира Ленина. Так, по его словам, тело Ленина уже давно нужно придать земле, а сам мавзолей оставить в качестве гострибуны.