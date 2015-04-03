Депутат Верховной Рады заявил, что в этом не помогут никакие санкции западных стран, достаточно будет того, что украинцы станут счастливыми. С таким заявлением Рабинович выступил на украинском телевидении.

Вадим Рабинович дал интервью украинскому телеканалу, в котором поделился действенным способов победы над Россией. Он отметил то, что антироссийские санкции Запада в этом вопросе никак не помогают, от этого страдает вовсе не РФ, а сами украинцы. По его словам, украинские власти ввели ограничительные меры против самих себя, после того, как доверили управление экономикой страны вовсе не в те руки.

Депутат считает, что антироссийские санкции являются странными. Они никак не действуют на Россию, потому Украине придется бороться с соседкой самостоятельно. Так, в качестве одного из самый действенных способов Рабинович назвал счастье. По его словам, правительству крайне необходимо выстроить такую страну, где каждому соседу Украины станет завидно, как счастливо живут их граждане.