Американский сенатор рассказал, что в России живет "советское зло"

Линдси Грэм, американский сенатор, утверждает, что вернуть Россию в G8 - это большая ошибка.

Недавно Дональд Трамп говорил о том, что в великую восьмерку стоит снова вернуть представителей России. Линдси Грэм с такой позицией президента крайне не согласен. По словам республиканца, несмотря на то, что Советский Союз уже распался, в России до сих пор живет его присутствие.

Также американский сенатор подчеркнул, что Владимира Путина в США другом никто не называет. По его мнению, российский президент рушит демократию везде, где он находится. Это, по словам Грэма, каcается и Соединенных Штатов Америки. К слову, сам Владимир Путин заявлял, что Россия из G8 не выходила и он не понимает причин того, что представители других стран великой восьмерки не посещают Москву.

Напомним, что Тереза Мэй, которая является главой правительства в Британии, делала заявления касательно России в G8. По ее словам, российское представительство не будет в G8, пока страна не поменяет свое поведение. Имеется в виду политика касательно Крыма, который стал частью России в 2014 году. Отметим, что из всех стран только премьер Италии говорил, что с нетерпением ожидает возвращение России в G8. Остальные - подвергли идею Трампа очень жесткой критике.