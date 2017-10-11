Ким Чен Ын в День России пожелал Путину построить "могучую Россию"

Несмотря на то, что лидер КНДР в настоящий момент пребывает в Сингапуре, он не забыл отправить поздравительную телеграмму Путину. От имени Трампа с таким поздравлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

Как известно, 12 июня все граждане Российской Федерации отмечают День России и принимают поздравления от соседних государств. Так, в числе поздравивших уже оказались президенты Белоруссии и Узбекистана, а также Королева Елизавета II. Ким Чен Ын в этот день занят важными переговорами с Трампом, однако он все же не забыл и отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму с поздравление. В своем послании лидер КНДР поздравил не только Путина, но и всех граждан России.

Он пожелал президенту построить "могучую Россию", отметив, что российскому народу уже удалось достичь немалых успехов благодаря тому, что они смело встречают все вызовы и сложности. Также в своем послании Ким Чен Ын выразил надежду, что отношения между Россией и КНДР будут как развиваться, так и укрепляться в будущем.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп не последовал примеру Ким Чен Ына. Вместо него с поздравлением в честь Дня России выступил госсекретарь США Майк Помпео.