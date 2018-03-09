В Госдуме прокомментировали встречу Трампа и Ким Чен Ына

Состоялась давно ожидаемая встреча лидеров США и КНДР. В Госдуме уже прокомментировали это событие.

Ким Чен Ын, глава КНДР, сам назвал встречу с Трампом чем-то из рода научной фантастики. Российский депутат Алексей Чепа тоже придерживается такого же мнения. Он подчеркнул, что эта встреча уже вошла в мировую историю. Однако в парламентарии отметили, что от Трампа можно ждать всего, чего только возможно.

Российские депутаты считают, что встреча Трампа и Ким Чен Ына может привести к тому, что в будущем все же улучшиться экономика КНДР, а также к тому, что политика санкций в отношении КНДР прекратится. Депутаты Госдумы полагают, что американский президент очень непредсказуем и нас могут ожидать в скором времени достаточно категоричные заявления.

Напомним, что Трамп рассказал журналистам о том, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла намного лучше, чем возможно было ждать. Также после беседы лидеры стран огласили, что между США и КНДР будут подписаны некоторые договора. Ким Чен Ын отметил, что весь саммит можно назвать "прелюдией мира". Он подчеркнул, что это первый шаг в улучшении сотрудничества КНДР и США.