Лукашенко отправил Путину поздравление ко Дню России

Президент Белоруссии поздравил Владимира Путина и всех россиян с праздником.

Пресс-служба Александра Лукашенко сообщила о том, что белорусский президент отправил поздравление Владимиру Путину и всем гражданам России. Известно, что в своем поздравлении Лукашенко отметил, что Россия - это братская страна для белорусов. Также он подчеркнул, что россияне за многое время преодолели немало проблем для того, чтобы стать независимой нацией. Россию президент Лукашенко назвал государством, которое владеет очень мощным потенциалом. Александр Лукашенко также выразил большую надежду на то, что в будущем отношения России и Белоруссии будут укрепляться еще больше.

Напомним, что 12 июня празднуется День России. По многим социальным опросам выяснили, что большинство россиян даже считают эту дату Днем независимости Российской Федерации. Празднуют этот день еще с 1992 года. Интересно то, что именно 12 июня был избран Борис Ельцин, который является первым президентом России после распада СССР. 12 июня проходят не только празднования во многих городах страны, а также в этот день президент РФ традиционно вручает государственные премии.