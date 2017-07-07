Президент США решил показать лидеру КНДР, как выглядит его бронированный автомобиль Cadillac, также называемый "Зверем", изнутри.

Дональд Трамп прервал переговоры, чтобы показать Ким Чен Ыну своего "Зверя". Новости с подобными заголовками заполонили сеть после совместной прогулки лидеров стран в Сингапуре. Как стало известно, сегодня после переговоров они вместе пошли на обед, где их угощали вкуснейшими блюдами из морепродуктов, говядины, свинины, фруктов и овощей.

После сытного обеда они решили прогуляться в окрестностях отеля Capella. Именно тогда они вместе подошли к парковке, а именно к специальному транспортному средству Дональда Трампа. По его просьбе охранник открыл дверь, после чего в нее подошел посмотреть Ким Чен Ын. Он рассматривал интерьер "Зверя" недолго, после чего оба политика вернулись в здание.