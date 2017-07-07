Трамп прервал переговоры, чтобы показать Ким Чен Ыну своего "Зверя"
Президент США решил показать лидеру КНДР, как выглядит его бронированный автомобиль Cadillac, также называемый "Зверем", изнутри.
Дональд Трамп прервал переговоры, чтобы показать Ким Чен Ыну своего "Зверя". Новости с подобными заголовками заполонили сеть после совместной прогулки лидеров стран в Сингапуре. Как стало известно, сегодня после переговоров они вместе пошли на обед, где их угощали вкуснейшими блюдами из морепродуктов, говядины, свинины, фруктов и овощей.
После сытного обеда они решили прогуляться в окрестностях отеля Capella. Именно тогда они вместе подошли к парковке, а именно к специальному транспортному средству Дональда Трампа. По его просьбе охранник открыл дверь, после чего в нее подошел посмотреть Ким Чен Ын. Он рассматривал интерьер "Зверя" недолго, после чего оба политика вернулись в здание.