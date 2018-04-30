Дональд Трамп рассказал о встрече с Ким Чен Ыном

Американский президент Дональд Трамп встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Трамп рассказал журналистам, что эта встреча в Сингапуре прошла несколько лучше, чем вообще можно было бы ждать. По словам американского президента, лидеры двух стран пришли к неплохому прогрессу. В результате все закончилось тем, что еще немало договоров они еще подпишут. Сам Ким Чен Ын назвал этот день "прелюдией мира". Он сказал СМИ, что эта беседа дала толчок новым хорошим отношениям. К слову, эта встреча стала первым саммитом президента США и лидера КНДР во всей истории.

Напомним, что недавно Дональд Трамп заявил о своем желании помиловать Мохаммеда Али. Дело в том, что боксер был осужден за то, что уклонялся от службы. Али уверял, что он - мусульманин и это противоречит его принципам. Однако его все же приговорили к уголовной ответственности и отняли все чемпионские пояса. Трамп подчеркнул, что у каждого спортсмена тяжелая судьба. Президент заявил о том, что хочет посмертно помиловать Мохаммеда Али.